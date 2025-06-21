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Рабаданов нокаутировал Ли и вышел в финал «Гран-при» PFL

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Гаджи Рабаданов победил американца Кевина Ли в главном поединке турнира PFL World Tournament 6. Бой завершился нокаутом в первом раунде на 2 минуте 37 секунде.

Россиянин вышел в финал промоушена в легком весе, где подерется с англичанином Алфи Дэвисом.

У 31-летнего россиянина теперь 26 побед, 4 поражения и 2 ничьи на профессиональном уровне. Рекорд 32-летнего американца — 20 побед и 9 поражений.

Турнир PFL World Tournament 6 прошел в субботу, 21 июня, на «Интраст Банк Арене» в Уичито (США).

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Гаджи Рабаданов
Кевин Ли
ММА
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