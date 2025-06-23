Бокс/ММА
23 июня, 22:00

PFL World Tournament 7: кард боев турнира

Турнир PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото соцсети

Турнир PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 27 на 28 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.30 мск.

В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

Основной кард PFL World Tournament 7

  • Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра;

  • Салливан Коли — Фил Дэвис;

  • Далтон Роста — Аарон Джеффри;

  • Серхио Петтис — Рауфон Стотс;

  • Симеон Пауэлл — Антонио Карлос.

Предварительный кард PFL World Tournament 7

  • Александр Романов — Валентин Молдавский;

  • Бьяджо Али Уолш — Ронни Гиббс;

  • Олег Попов — Родриго Насименто;

  • Сергей Билостенный — Карл Уильямс;

  • Рафаэл Шавьер — Карл Альбректссон;

  • Джордан Ньюман — Халид Муртазалиев.

Валентин Молдавский
Фабиан Эдвардс
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
