PFL World Tournament 7: кард боев турнира
Турнир PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 27 на 28 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.30 мск.
В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.
Основной кард PFL World Tournament 7
-
Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра;
-
Салливан Коли — Фил Дэвис;
-
Далтон Роста — Аарон Джеффри;
-
Серхио Петтис — Рауфон Стотс;
-
Симеон Пауэлл — Антонио Карлос.
Предварительный кард PFL World Tournament 7
-
Александр Романов — Валентин Молдавский;
-
Бьяджо Али Уолш — Ронни Гиббс;
-
Олег Попов — Родриго Насименто;
-
Сергей Билостенный — Карл Уильямс;
-
Рафаэл Шавьер — Карл Альбректссон;
-
Джордан Ньюман — Халид Муртазалиев.