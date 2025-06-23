PFL World Tournament 7: кард боев турнира

Турнир PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 27 на 28 июня. Начало — в 3.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.30 мск.

В главном событии вечера состоится бой в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

Основной кард PFL World Tournament 7

Фабиан Эдвардс — Джошуа Сильвейра;

Салливан Коли — Фил Дэвис;

Далтон Роста — Аарон Джеффри;

Серхио Петтис — Рауфон Стотс;

Симеон Пауэлл — Антонио Карлос.

Предварительный кард PFL World Tournament 7