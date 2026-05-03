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3 мая, 02:30

Сергей Билостенный — Ренан Феррейра: прямая трансляция боя PFL

Сергей Билостенный и Ренан Феррейра проведут бой на PFL Sioux Falls 3 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сергей Билостенный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Сергей Билостенный проведет бой с бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL Sioux Falls в ночь на воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок начнется ориентировочно в 5.30 по московскому времени.

ММА PFL: Феррейра — Билостенный

Отслеживать результаты боя Билостенный — Феррейра и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Сергею Билостенному — 30 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 14 побед и 4 поражения. В предыдущем бою на турнире World Tournament 10 21 августа 2025 года Сергей победил Карла Уильямса техническим нокаутом.

У 36-летнего Феррейры в профессиональных ММА 13 побед, 5 поражений и еще 3 поединка признаны несостоявшимися. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года бразилец уступил сдачей после применения треугольника россиянину Вадиму Немкову.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls с главным боем Сторли — Зендели покажет онлайн-платформа Okko, контент которой доступен при наличии подписки. Трансляция начнется в 2.00 мск.

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Сергей Билостенный
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