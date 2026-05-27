PFL объявила титульный бой Усмана Нурмагомедова против американца Коглана в Нью-Йорке

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в PFL против американца Арчи Колгана, сообщает пресс-служба лиги.

Оба бойца выступают в легком весе. Поединок пройдет в Нью-Йорке 31 июля.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 21 победа в 21 бое в ММА. Свой последний поединок он провел в феврале 2026 года на турнире PFL в Дубае против британца Альфи Дэвиса. Бой завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов зафиксировал удушающий прием.

На счету 30-летнего Колгана 15 побед в 15 поединках.

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