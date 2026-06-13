PFL Африка 2: прямая трансляция турнира

Турнир PFL Африка 2 состоится в субботу, 13 июня, в Лагосе (Нигерия). Вечер смешанных единоборств пройдет на площадке Eko Convention Center. Начало боев запланировано на 20.00 по московскому времени.

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Главным событием турнира станет бой в полулегком весе между представителем Нигерии Васи Адешиной и испанцем Начо Кампосом. В соглавном событии вечера нигериец Патрик Ошими встретится с камерунцем Аиндой Октаве. Их поединок пройдет в легком весе.

Также в кард PFL Африка 2 включены бои Карим Хеннине — Тимна Мхлаули, Корнел Томпсон — Тшиломба Микикси, Яхая Яхуза — Джордан Фонгно, Рафаэль Учегбу — Эдсон Мачаване, Джулиет Ука — Элисандра Феррейра и другие поединки.

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