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13 июня, 19:30

PFL Африка 2: прямая трансляция турнира

Турнир PFL Африка 2 пройдет в Лагосе 13 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир PFL Африка 2 состоится в субботу, 13 июня, в Лагосе (Нигерия). Вечер смешанных единоборств пройдет на площадке Eko Convention Center. Начало боев запланировано на 20.00 по московскому времени.

В России смотреть прямую трансляцию турниров PFL можно на платформе Okko Спорт. Доступ к эфиру может предоставляться по платной подписке.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами поединков можно в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

Главным событием турнира станет бой в полулегком весе между представителем Нигерии Васи Адешиной и испанцем Начо Кампосом. В соглавном событии вечера нигериец Патрик Ошими встретится с камерунцем Аиндой Октаве. Их поединок пройдет в легком весе.

Также в кард PFL Африка 2 включены бои Карим Хеннине — Тимна Мхлаули, Корнел Томпсон — Тшиломба Микикси, Яхая Яхуза — Джордан Фонгно, Рафаэль Учегбу — Эдсон Мачаване, Джулиет Ука — Элисандра Феррейра и другие поединки.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео

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Начо Кампос
Васи Адесина
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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