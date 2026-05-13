13 мая, 16:48

Чимаев остался на третьем месте в рейтинге лучших бойцов России

Отдел единоборств «СЭ»
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Хамзат Чимаев, несмотря на проигрыш Шону Стриклэнду в титульном бою UFC, сохранил третью строчку в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий.

Вернулся в рейтинг Эдуард Вартанян, досрочно победивший в АСА Узаира Абдуракова. Александр Волков, выигравший у Вальдо Кортеса-Акосты, поднялся на две позиции — с седьмой на пятую.

Рейтинг составляется ММА-журналистами, блогерами и экспертами и обновляется ежемесячно. На этот раз в голосовании приняли участие 30 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 480 (450 баллов + 30 упоминаний в анкетах)
2. Петр Ян — 443 (413 + 30)
3. Хамзат Чимаев — 358 (328 + 30)
4. Вадим Немков — 344 (314 + 30)
5. Александр Волков — 338 (308 + 30)
6. Арман Царукян — 312 (284 + 28)
7. Магомед Анкалаев — 282 (253 + 29)
8. Мовар Евлоев — 277 (249 + 28)
9. Усман Нурмагомедов — 232 (202 + 30)
10. Умар Нурмагомедов — 229 (199 + 30)
11. Сергей Павлович — 154 (131 + 23)
12. Магомедрасул Гасанов — 153 (128 + 25)
13. Эдуард Вартанян — 75 (53 + 22)
14. Ислам Омаров — 70 (55 + 15)
15. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 66 (54 + 12).

Не вошли в топ-15, но попали в анкеты респондентов:

Азамат Мурзаканов — 43 (33 + 10)
Муслим Магомедов — 33 (28 + 5)
Богдан Гуськов — 27 (20 + 7)
Шамиль Мусаев — 27 (21 + 6)
Ризван Куниев — 26 (20 + 6)
Биберт Туменов — 14 (10 + 4)
Мовлид Хайбулаев — 13 (10 + 3)
Олег Попов — 13 (10 + 3)
Анатолий Малыхин — 11 (8 + 3)
Сергей Билостенный — 6 (4 + 2)
Ренат Хавалов — 5 (3 + 2)
Шарабутдин Магомедов — 5 (4 + 1)
Роман Копылов — 4 (2 + 2)
Гаджи Рабаданов — 4 (3 + 1)
Хадис Ибрагимов — 3 (2 + 1)
Никита Крылов — 2 (1 + 1).

Кто голосовал: Евгений Нарижный («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков, Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Спортс.ру), Иван Ефимов (Спортс.ру), Янис Коханко, Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Николай Заболотный (тг-канал «Ушатайка»), Армен Гулян, Игорь Лазорин (ТАСС).

Правила
В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых. Рейтинг — мужской.

