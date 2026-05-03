Рабаданов одержал победу в бою с Чижовым на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец Гаджи Рабаданов победил латвийца Александра Чижова в бою на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

Поединок в легкой весовой категории продолжался три раунда. 32-летний Рабаданов победил решением судей.

В предыдущем бою на турнире PFL 9 в августе 2025 года Рабаданов уступил британцу Альфи Дэвису единогласным решением судей.

Россиянин одержал свою 27-ю победу в профессиональных ММА при пяти поражениях и одной ничьей. У Чижова 13 побед и четыре поражения.

ММА PFL: Рабаданов — Чижов

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