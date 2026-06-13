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PFL Африка 2: онлайн трансляция турнира

Турнир PFL Африка 2 пройдет в Лагосе 13 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир PFL Африка 2 пройдет в субботу, 13 июня, в конференц-центре «Эко» в Лагосе (Нигерия). Начало турнира — в 20.00 по московскому времени.

В России трансляции турниров PFL можно смотреть на онлайн-платформе Okko Спорт. Для доступа к эфиру может потребоваться платная подписка.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

В главном событии вечера нигериец Васи Адешина встретится с испанцем Начо Кампосом. Бой пройдет в полулегком весе. В соглавном событии турнира нигериец Патрик Ошими подерется с представителем Камеруна Аиндой Октаве в легком весе.

PFL Африка 2 станет турниром первого раунда африканской серии лиги. В Лагосе продолжатся соревнования в легчайшем и легком весах PFL Africa, а также пройдут отдельные рейтинговые и выставочные поединки с участием бойцов из Нигерии, Камеруна, Испании, ЮАР, Бразилии и других стран.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео

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Начо Кампос
Васи Адесина
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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