PFL Африка 2: онлайн трансляция турнира

Турнир PFL Африка 2 пройдет в субботу, 13 июня, в конференц-центре «Эко» в Лагосе (Нигерия). Начало турнира — в 20.00 по московскому времени.

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В главном событии вечера нигериец Васи Адешина встретится с испанцем Начо Кампосом. Бой пройдет в полулегком весе. В соглавном событии турнира нигериец Патрик Ошими подерется с представителем Камеруна Аиндой Октаве в легком весе.

PFL Африка 2 станет турниром первого раунда африканской серии лиги. В Лагосе продолжатся соревнования в легчайшем и легком весах PFL Africa, а также пройдут отдельные рейтинговые и выставочные поединки с участием бойцов из Нигерии, Камеруна, Испании, ЮАР, Бразилии и других стран.

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