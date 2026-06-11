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11 июня, 17:00

PFL Африка 2: где смотреть онлайн-трансляцию турнира

Турнир PFL Африка 2 с главным боем Адешина vs. Кампос пройдет в Лагосе 13 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL Африка 2 пройдет в субботу, 13 июня. Вечер ММА принимает конференц-центр «Эко» в Лагосе (Нигерия). Начало турнира — в 20.00 по московскому времени.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела PFL на нашем сайте.

Главное событие турнира — бой в полулегком весе между нигерийцем Васи Адешиной и испанцем Игнасио Кампосом. В соглавном бою — противостояние в легком весе между нигерийцем Патриком Очеме и камерунцем Октавом Айиндой.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko Sport. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео

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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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