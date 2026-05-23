PFL Брюссель: Хабирора — Хендерсон: онлайн-трансляция турнира

Турнир PFL Brussels состоится в ночь с 23 на 24 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе ING Arena в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 20.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 23.00 мск.

В главном событии турнира состоится бой в полусреднем весе между бельгийцем Патриком Хабиророй и американцем Бенсоном Хендерсоном. В соглавном бою сойдутся француз Тейлор Лапилус и британец Джейк Хэдли (легчайший вес).

Где смотреть PFL Brussels: Хабирора — Хендерсон

В России прямую трансляцию PFL Brussels можно смотреть на онлайн-платформе Okko Sport по платной подписке. Начнется трансляция в 00.00 мск (24 мая).

Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.