Патрик Хабирора — Бенсон Хендерсон: онлайн-трансляция боя PFL
Патрик Хабирора и Бенсон Хендерсон проведут бой на PFL Brussels 24 мая
Бельгийский боец Патрик Хабирора и американец Бенсон Хендерсон проведут бой в полусреднем весе на турнире PFL Brussels в ночь с 23 на 24 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «ING Арена» в Брюсселе (Бельгия). Начало боя Хабирора - Хендерсон — около 00.00 по московскому времени (24 мая).
ММА PFL: Хабирора — Хендерсон
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире трансляцию турнира PFL Brussels покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Начало эфира — в 00.00 мск. Отслеживать результаты боя Хабирора — Хендерсон и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».
Статистика бойцов
25-летний Хабирора имеет рекорд в ММА — 8-0. У 37-летнего Хендерсона в профессиональной карьере — 30 побед и 12 поражений.
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