Патрик Хабирора — Бенсон Хендерсон: онлайн-трансляция боя PFL

Бельгийский боец Патрик Хабирора и американец Бенсон Хендерсон проведут бой в полусреднем весе на турнире PFL Brussels в ночь с 23 на 24 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе « ING Арена» в Брюсселе (Бельгия). Начало боя Хабирора - Хендерсон — около 00.00 по московскому времени (24 мая).

ММА PFL: Хабирора — Хендерсон

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляцию турнира PFL Brussels покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Начало эфира — в 00.00 мск. Отслеживать результаты боя Хабирора — Хендерсон и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Статистика бойцов

25-летний Хабирора имеет рекорд в ММА — 8-0. У 37-летнего Хендерсона в профессиональной карьере — 30 побед и 12 поражений.