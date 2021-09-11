Жесткий нокаут в BKFC: бывший боец ММА вырубил соперника, а потом добил его в партере

Американец Хьюстон Александр нокаутировал соотечественника Веса Комбса на турнире BKFC 21, который прошел в ночь на 11 сентября в Ралстоне (Небраска, США).

Поединок был остановлен уже на 34 секунде: Александр вырубил Комбса амплитудным боковым ударом с правой руки, после чего нанес еще один удар уже по лежачему сопернику.

Это был дебютный поединок Александра в кулачных боях, ранее он являлся бойцом ММА. 49-летний американец завершил карьеру в 2017 году. На его счету 17 побед, 16 поражений, одна ничья и два поединка были признаны несостоявшимися.