Жесткий нокаут в BKFC: бывший боец ММА вырубил соперника, а потом добил его в партере
18:11
Американец Хьюстон Александр нокаутировал соотечественника Веса Комбса на турнире BKFC 21, который прошел в ночь на 11 сентября в Ралстоне (Небраска, США).
Поединок был остановлен уже на 34 секунде: Александр вырубил Комбса амплитудным боковым ударом с правой руки, после чего нанес еще один удар уже по лежачему сопернику.
Это был дебютный поединок Александра в кулачных боях, ранее он являлся бойцом ММА. 49-летний американец завершил карьеру в 2017 году. На его счету 17 побед, 16 поражений, одна ничья и два поединка были признаны несостоявшимися.
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