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В андеркарде BKFC 21 дебютант финишировал соперника за 38 секунд

18:40
Карлос Тринидад нокаутировал Ноя Каттера.
Карлос Тринидад нокаутировал Ноя Каттера.

Американец Карлос Тринидад нокаутировал Ноя Каттера на турнире BKFC 21, который прошел в ночь на 11 сентября в Ралстоне (Небраска, США).

Поединок был остановлен уже на 38 секунде: Тринидад потряс соперника правым боковым, после чего закрепил результат ударом слева — Каттер упал и не смог подняться.

Это был первый поединок Тринидада в кулачных боях. В декабре 2020 года 25-летний американец дебютировал в профессиональных ММА с победы техническим нокаутом во втором раунде над Беном Гальдером в рамках DCS 65.

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Никита Карин все материалы автора

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