В андеркарде BKFC 21 дебютант финишировал соперника за 38 секунд
18:40
Американец Карлос Тринидад нокаутировал Ноя Каттера на турнире BKFC 21, который прошел в ночь на 11 сентября в Ралстоне (Небраска, США).
Поединок был остановлен уже на 38 секунде: Тринидад потряс соперника правым боковым, после чего закрепил результат ударом слева — Каттер упал и не смог подняться.
Это был первый поединок Тринидада в кулачных боях. В декабре 2020 года 25-летний американец дебютировал в профессиональных ММА с победы техническим нокаутом во втором раунде над Беном Гальдером в рамках DCS 65.
Читайте также
Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю