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Журналистка UFC Лаура Санко не видит ничего плохого в словах Нурмагомедова о ринг-герлз

13:51
Лаура Санко. Фото Instagram
Лаура Санко. Фото Instagram
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Журналистка UFC, в прошлом выступавшая в ММА, американка Лаура Санко отреагировала на резонансное высказывание россиянина Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз.

«Я думаю, что это различие в культуре... И я думаю, что мы должны признать, что это очень обоснованное мнение для него, и это его личное мнение, и он говорил о том, почему он не хотел бы видеть [ринг-герлз] в своем промоушене... У него есть право на такое решение», — сказала Санко в интервью Джеймсу Линчу.

«Если бы он специально набросился на наших девушек или назвал бы имя любой из ринг-герлз, то я определенно встала бы на их защиту. Я думаю, что для него это скорее на уровне идеи, а не просто культуры. Считаю, что это нормальное явление, и Хабиб имеет право говорить об этом».

23 августа в ходе пресс-конференции в Москве непобежденный Нурмагомедов (29-0) заявил о том, что ринг-герлз — самые ненужные люди в ММА.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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