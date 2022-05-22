Жанибек Алимханулы стал временным чемпионом WBO в среднем весе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0) победил Дэнни Дигнама (14-1) 21 мая в Лас-Вегасе, отправив британского боксера в нокаут во втором раунде. Таким образом, Алимханулы стал временным чемпионом WBO в среднем весе.

С первых минут казахстанский боксер контролировал центр ринга, и во втором раунде после нескольких мощных атак отправил британца в нокаут с левой руки.

Чемпионский бой за вакантный титул WBO в среднем весе прошел 21 мая в Resorts World Event Center в Лас-Вегасе, США.