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Сегодня, 12:35

Жанибек Алимханулы стал временным чемпионом WBO в среднем весе

Давид Хачатрян
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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0) победил Дэнни Дигнама (14-1) 21 мая в Лас-Вегасе, отправив британского боксера в нокаут во втором раунде. Таким образом, Алимханулы стал временным чемпионом WBO в среднем весе.

С первых минут казахстанский боксер контролировал центр ринга, и во втором раунде после нескольких мощных атак отправил британца в нокаут с левой руки.

Чемпионский бой за вакантный титул WBO в среднем весе прошел 21 мая в Resorts World Event Center в Лас-Вегасе, США.

ММА
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