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Александр Сарнавский: «Бой с Абдулвахабовым за титул? У меня закончился контракт с ACA»

Сарнавский заявил, что пока не готов говорить о чемпионском бое с Абдул-Азизом Абдулвахабовым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Сарнавский заявил, что пока не готов говорить о чемпионском бое с Абдул-Азизом Абдулвахабовым, так как не уверен, что подпишет новый контракт с ACA.

Вчера, 21 мая, Сарнавский победил Батисту техническим нокаутом в со-главном бою АСА 139.

«Мой контракт с ACA подошел к концу. С Абдул-Азизом я хотел драться сейчас, давно ждал этого боя. Но он получил травму, потом Рамадан, он не был готов на эти числа. Уже прошло больше года с нашего прошлого боя. Да, я проиграл, но поединок был близким. Думал, что мог заслужить реванш сразу, но мне дали Хакрана Диаса», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Для 33-летнего российского спортсмена победа над Хердесоном Батистой стала третьей подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sarnavskij-boj-s-abdulvahabovy-m-za-titul-u-menya-zakonchilsya-kontrakt-s-aca/
Александр Сарнавский
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