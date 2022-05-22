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Сегодня, 13:14

Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 206

Давид Хачатрян
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UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 35.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Чиди Нжукани (22-7) и Чейз Хупер (12-2), которые оформили досрочную победу. Нжукани победил Дуско Тодоровича (10-3) нокаутом в 1-м раунде, а Хупер отправил Фелипе Колареса (8-4) в технический нокаут в 3-м раунде.

Также бонус за «Бой вечера» получили Мичел Перейра (28-12) и Сантьяго Понзиниббио (29-6). Победу в противостоянии одержал Перейра раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

Турнир UFC Fight Night 206 состоялся 22 мая в Лас-Вегасе, США.

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