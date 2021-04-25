Гейджи поздравил Намаюнас с победой над Чжан

Американский боец UFC Джастин Гейджи поздравил американку Роуз Намаюнас с победой над китаянкой Вейли Чжан в со-главном бою UFC 261.

«Самая жесткая сучка на планете», — написал Гейджи в Instagram.

Намаюнас нокаутом в первом раунде победила Чжан. Американка вернула себе титул чемпионки, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.

28-летняя Намаюнас выиграла 13 боев и проиграла четыре. Для Чжан это второе поражение в карьере при 21 победе.