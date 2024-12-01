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Сегодня, 16:42

Заседание суда над бойцом ММА Иваном Емельяненко перенесли на 4 декабря

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что заседание суда над российским бойцом Иваном Емельяненко перенесено на 4 декабря.

«Заседание суда перенесено на среду», — приводит ТАСС слова Хрюнова.

Боец ММА Иван Емельяненко. «Это умышленное преступление, тяжкое». Ивана Емельяненко будут судить за избиение

Ранее промоутер рассказывал, что младший из братьев Емельяненко стал участником уличного конфликта. В результате драки обидчик спортсмена сломал лицевые кости. Российского бойца обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ.

36-летний Иван Емельяненко выиграл все три боя в профессиональной карьере. Он является мастером спорта России по рукопашному бою.

Источник: ТАСС
Иван Емельяненко
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