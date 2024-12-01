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Сегодня, 03:57

Токов рассказал о подготовке к поединку со Шлеменко

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-претендент на чемпионский титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, как готовится к поединку с Александром Шлеменко.

«Сейчас прохожу заключительный этап подготовки в Махачкале в клубе Universal Fighters, мне помогает Расул Магомедалиев. Из ребят максимальный упор на мою подготовку делает Расул «Лысый» Абдулаев. В Старом Осколе сейчас проходят сборы, но там в основном все тяжеловесы, большие ребята, и мне тяжело.

Мой организм не выдерживает моментами такую нагрузку. Иногда бывает такое, что в борьбу зашли, и мне кажется, что еще чуть-чуть и у меня нога точно сломается, не выдержит. Отсутствие спарринг-партнеров моего веса — одна из главных причин», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Токов возглавят турнир RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

Источник: Metaratings
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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