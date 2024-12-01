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Дрозд: «Хочу услышать больше конкретики от Шары Буллета о коррупции в муай-тай»

Алина Савинова
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд отреагировал на слова Шарабутдина Магомедова, рассказавшего о коррупции в Федерации муай-тай России.

«Его комментарии необъективны. Он говорит, что после победы на чемпионате России вместо того, чтобы стать первым номером в сборной, тебе почему-то приходится проводить стыковой матч. Допустим, если чемпион мира или Европы по уважительной причине получил национальное первенство, он имеет право на стыковой матч. Очевидно, что не все могут принять участие. Правила существуют, и хотелось бы услышать больше конкретики от Шарабутдина. О ком он говорит, какой боец, в каком году, с кем был дополнительный матч», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Дрозда.

30-летний Магомедов является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов 2017 года. В ММА он провел 15 боев, во всех из которых одержал победы.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Григорий Дрозд
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