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Сегодня, 20:19

Юсуф Раисов сразится с Хакраном Диасом на первом этапе Гран-при ACA

Российский боец Юсуф Раисов (18-2) проведет следующий поединок против бразильца Хакрэна Диаса (26-7).

Бой состоится в рамках первого этапа Гран-при ACA в легком весе на турнире АСА 138 в спортхолле «Колизей» в Грозном (26 марта). Бой пройдет в формате пять раундов по 5 минут.

Раисов последний бой провел против Алексея Махно на AMC Fight Nights 103 (15 июля 2021 года). Тот поединок Раисов выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Диас свой последний бой проиграл Абдул-Азизу Абдулвахабову раздельным решением судей на турнире ACA 131 (5 ноября 2021 года).

(Давид Хачатрян)

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