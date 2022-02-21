Кирилл Сидельников и Владимир Токов получили соперников на Bellator 275

Представители команды Fedor Team Кирилл Сидельников (13-6) и Владимир Токов (6-1) проведут следующие поединки на Bellator 275. Турнир состоится в Дублине (Ирландия) на арене «3Arena» 25 февраля.

Соперником Сидельникова станет уроженец Турции Гокхан Сарикам (4-1), который идет на серии из двух побед. Токов разделит клетку с итальянцем Даниэле Скатиззи (10-5), который также выиграл два последних своих поединка.

Сидельников в последнем бою одолел Рэба Трусдэйла (8-8) техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 269 (23 октября 2021 года). Владимир Токов в последнем поединке проиграл Кристоферу Гонсалесу раздельным решением судей на турнире Bellator 244 (21 августа 2020 года).

(Давид Хачатрян)