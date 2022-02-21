Тимур Слащинин подерется с Фабио Мальдонадо на турнире Hardcore FC

20-летний Тимур «Витязь» Слащинин встретится с бывшим бойцом UFC, бразильцем Фабио Мальдонадо (28-16) 23 февраля на турнире Hardcore FC в Москве на «ЦСКА Арене».

Мальдонадо выйдет на замену Морису Джексону (4-3). Бой пройдет на голых кулаках.

Слащинин в последнем бою на голых кулаках единогласным решением судей победил в реванше Дениса Недашковского (30 ноября 2021 года).

Мальдонадо в кулачных боях еще не участвовал. Свой последний бой по правилам ММА он провел 6 ноября 2021-го, проиграв техническим нокаутом Сергею Харитонову на турнире PaRus FC.

(Давид Хачатрян)