Ян Блахович: «Самый большой ущерб в карьере я получил в поединке против Сокоуджу в KSW»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о поединке, в котором он получил максимальный ущерб.

«В KSW у меня была два боя с Сокуджу. В первом поединке я принял самый большой ущерб в карьере. Он так отбил мне ногу, что я не мог ходить три недели. Просто лежал на кровати все это время. Когда врач посмотрел на мои ноги, сказал: «Никогда в жизни такого не видел». Все мышцы на ногах были уничтожены», — сказал Блахович.

В марте 2011-го Блахович проиграл Сокоуджу техническим нокаутом, а в ноябре того же года взял у него реванш, победив единогласным решением. 30 октября поляк подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Блаховичем