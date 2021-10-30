Ян Блахович: «После боя с Рокхольдом я поверил в себя и начал выигрывать нокаутами»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в интервью «Спорт-Экспресс» выделил переломный момент в карьере, после которого он начал нокаутировать соперников.

— Помните, с какого боя UFC вы начали чувствовать, что вас теперь не остановить?

— Первый раз такое чувство возникло после боя с Девином Кларком, когда я оборвал серию поражений. Победил в хорошем стиле, был в хорошей форме, здорово себя чувствовал. Но по-настоящему вот это чувство пришло после боя с Рокхолдом. Тогда я понял, что могу побить любого и стать чемпионом. Настало мое время.

— До боя с Рокхолдом мы не видели, чтобы вы вырубали людей руками в таком пугающем стиле. Как превратились в нокаутера?

— Все идет от головы. Когда я нокаутировал Рокхолда, я поверил, что могу побеждать так уже не только в зале, но и боях. У меня были нокауты до этого, но в зале. После Рокхолда я поверил в себя, и пошли нокауты.

30 октября Блахович подерется с Гловером Тейшейрой в главном событии вечера UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Полностью интервью с Блаховичем