Ян Блахович рассказал, как он будет драться с Алексом Перейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что в случае боя с бывшим обладателем титула в среднем весе Алексом Перейрой (7-2) он воспользуется своим преимуществом в грэпплинге.

«Я думаю, что моя тактика на бой с Перейрой будет похожа на ту, что я использовал в бою с Адесаньей. Если мне представится возможность его перевести, я ею воспользуюсь. Буду контролировать его на земле. Но я не прочь проверить с ним свою стойку, потому что мне нравится драться в стойке, а он — один из лучших ударников в мире», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.