Уиттакер высмеял Адесанью: «Как ты можешь мстить пятилетнему ребенку?»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) высмеял чемпиона Исраэля Адесанью (24-2) за то, что он записывает имена всех своих обидчиков.

«Приятель, как ты можешь мстить пятилетнему ребенку? Когда его кто-то обижает, что он делает? Записывает имя в свою книгу, а через 10 лет к этому возвращается. Чувак, у Исраэля есть маленькая черная книжка, в которую он записывает имена всех, кто ему переходит дорогу», — сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

После боя он изобразил падающее тело перед сыном Перейры, который сделал то же самое, когда Адесанья проиграл Перейре нокаутом в кикбоксинге.