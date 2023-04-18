Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:46

Мариф Пираев рассказал, как чуть не подрался в UFC в одном турнире с Хабибом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

30-летний российский боец Мариф Пираев (27-4) сообщил, что он может продолжить карьеру в ONE Championship, а также рассказал, как чуть не подрался в UFC в одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда я молодой был, мне из UFC и Bellator предложения приходили, — сказал Пираев «СЭ». — Камил [Гаджиев] мне тогда сказал: «Ты молодой, успеем». Потом я пошел в армию. Получается, после этого я сильно горел желанием. С Саятом [Абдрахмановым] разговаривал.
Я должен был подраться в турнире, когда Хабиб дрался с Порье [на UFC 242]. Там Магомед Мустафаев должен был выступить, но травмировался. Мне сделали предложение. Если честно, я каждый день вставал мотивированный, с таким желанием я никогда в зал не ходил. Мне все говорили: «Ты куда готовишься?» А я не мог, я хотел всем рассказать (смеется). Я говорил: «Да так, тренируюсь». Мне Саят сказал, что вероятность моего боя — 90 процентов. В итоге он мне утром набрал и сказал, что они какого-то араба с Франции забрали.
Потом еще пару раз [были предложения]. Я очень сильно расстраивался, близко к сердцу [воспринимал]. Сейчас предлагают ONE Championship. Если конкретика будет, я бы с удовольствием там подрался».

Пираев в прошлом бою проиграл Нариману Аббасову (29-4) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 6 октября 2022-го на AMC Fight Nights 112 в Москве.

2
0
Читайте также
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ян Блахович рассказал, как он будет драться с Алексом Перейрой

Мариф Пираев подтвердил, что больше не будет выступать в легком весе
Новости
RSS RSS
Все новости