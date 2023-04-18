Мариф Пираев рассказал, как чуть не подрался в UFC в одном турнире с Хабибом

30-летний российский боец Мариф Пираев (27-4) сообщил, что он может продолжить карьеру в ONE Championship, а также рассказал, как чуть не подрался в UFC в одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда я молодой был, мне из UFC и Bellator предложения приходили, — сказал Пираев «СЭ». — Камил [Гаджиев] мне тогда сказал: «Ты молодой, успеем». Потом я пошел в армию. Получается, после этого я сильно горел желанием. С Саятом [Абдрахмановым] разговаривал.

Я должен был подраться в турнире, когда Хабиб дрался с Порье [на UFC 242]. Там Магомед Мустафаев должен был выступить, но травмировался. Мне сделали предложение. Если честно, я каждый день вставал мотивированный, с таким желанием я никогда в зал не ходил. Мне все говорили: «Ты куда готовишься?» А я не мог, я хотел всем рассказать (смеется). Я говорил: «Да так, тренируюсь». Мне Саят сказал, что вероятность моего боя — 90 процентов. В итоге он мне утром набрал и сказал, что они какого-то араба с Франции забрали.

Потом еще пару раз [были предложения]. Я очень сильно расстраивался, близко к сердцу [воспринимал]. Сейчас предлагают ONE Championship. Если конкретика будет, я бы с удовольствием там подрался».

Пираев в прошлом бою проиграл Нариману Аббасову (29-4) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 6 октября 2022-го на AMC Fight Nights 112 в Москве.