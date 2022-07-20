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Сегодня, 10:40

WBA обязала Головкина защитить титул против Эрисланди Лары

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) заявила, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) после боя с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) должен в течение 120 дней защитить титул WBA Super в среднем весе против кубинца Эрисланди Лары (29-3).

«Головкин, если он решит остаться в среднем весе, должен провести обязательную защиту против Эрисланди Лары в течение 120 дней после боя с Саулем Альваресом», — приводит решение WBA издание ESPN.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Сауль Альварес
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