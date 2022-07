Кертис Блейдс уверен, что Стипе Миочич победит Джона Джонса

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс (16-3) предполагает, что бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) сумеет одолеть бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

«Джонс не панчер. Все, что он нам показал, так это то, что он очень креативен, — отметил Блейдс в подкасте The Fighter vs. The Writer. — Он может ударить тебя локтем, коленом, тычком. Даже когда он заходит в граунд-энд-паунд, он не действует агрессивно. Он ищет возможность провести болевой прием. Он может ударить тебя локтем. Но главный его недостаток — это отсутствие нокаутирующего удара.

Я верю в Стипе. Просто потому что он имеет опыт выступлений в 5-раундовых боях в тяжелом весе, и при этом у него есть нокаутирующая мощь, которую он продемонстрировал в бою с Вердумом и Оверимом. Кроме того, он атлетичный борец. Думаю, что он достаточно умен, чтобы прочитать Джонса за 2-3 раунда. Его удары будут тяжелее ударов Джонса. Как бы то ни было, я признаю, что бой может пройти по любому сценарию».

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.