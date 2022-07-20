34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) недоволен тем, что Хамзат Чимаев (11-0) бросил ему вызов, зная, что следующий бой он проведет против чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1).

«Вы только посмотрите на него. Он хочет внимания, когда говорит, что хочет со мной драться, — приводит слова бразильца MMA Fighting. — Он понимает, что я следующий претендент на титул, но все равно это говорит. Я бы хотел посмотреть на него, когда Дана Уайт скажет: «Алекс, я гарантирую, что ты подерешься с Адесаньей, но сперва подерись с Чимаевым, потому что он хочет с тобой драться». Посмотрим, что тогда он скажет.

Чимаев хочет внимания, и он знает, что его заявления бессмысленны. Зачем мне с ним драться, если я главный претендент на титул? Ему следовало бы взять номерок и встать в очередь. Этими разговорами такие ребята хотят сделать себе имя. Если бы я не собирался драться за пояс, а он сказал, что хочет подраться со мной, то я отдал бы ему должное. То, что он делает, — это трусость. Он трус, который хочет внимания».

После того как Перейра победил Шона Стриклэнда (25-4) на UFC 276, Чимаев заявил, что хочет провести бой с бразильцем.

Перейра нокаутировал Стриклэнда в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).