Вячеслав Василевский: «Я бы хотел вернуться в Bellator, но лучше попробовать себя в UFC»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский заявил о желании вернуться в американский промоушен Bellator, под эгидой которого он провел два боя в 2012 году, но потом вернулся в Россию из-за контрактных обязательств с лигой M-1 Global.

«Единственная причина, по которой я стал дальше драться в Bellator, — это разногласия с Вадимом Финкельштейном (президент M-1 Global — Прим. «СЭ»). Они подали на меня в суд, и мне пришлось по суду вернуться обратно в Россию. Я бы хотел туда вернуться [в Bellator], но еще интереснее было бы попробовать свои силы в UFC. Было бы прикольно», — рассказал Василевский в разговоре с «СЭ» после боя с Андраде.

Свой последний бой Василевский провел 3 мая в Екатеринбурге, где в главном событии RCC 6 он победил бразильца Вискарди Андраде единогласным решением судей.

В первом бою Bellator Василевский победил американца Виктора О'Доннелла по итогам трех раундов, но потом проиграл бразильцу Майкелю Фалькао — так же судейским решением.

(Ислам Бабаджанов)