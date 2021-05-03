Василевский рассказал, чем завершилась вторая встреча с Хабибом после конфликта в США

Российский средневес Вячеслав Василевский, который в 2012 году чуть не подрался на улице с Хабибом Нурмагомедовым в США, рассказал о второй встрече с непобежденным экс-чемпионом UFC.

«Правда, не помню, где мы потом с ним виделись после того случая. Но он сказал, что виделись. Возможно, что где-то в России, потому что после этого я ездил в American Top Team в Майами, и его там точно не было. Получается, что в России уже виделись. Но конфликта уже точно не было.

Мы с ним даже как-то созванивались, по-моему. Когда-то Хабиб возглавлял клуб Eagles MMA. Это было, наверное, года три назад. Я хотел за этот клуб выступать, и мы общались с Хабибом по этому поводу», — сообщил Василевский в беседе с «СЭ» на турнире RCC 6.

В главном событии RCC 6, который состоялся 3 мая в Екатеринбурге, Василевский победил решением судей бразильца Вискарди Андраде. Теперь на счету 32-летнего Вячеслава 35 побед и 8 поражений.

Следующий поединок Василевского пройдет 18 июня в со-главном AMC Fight Nights 102 в Красноярске. Его соперником станет Давид Бархударян с профессиональным рекордом 12-3.

(Ислам Бабаджанов)