Василевский о победе над Андраде: «У меня не было цели закончить поединок досрочно»

Российский средневес Вячеслав Василевский подвел итоги боя с бразильцем Вискарди Андраде, которого он одолел единогласным решением судей.

«Все, что говорил до боя Рамазан Исмаилов (тренер Василевского — Прим. «СЭ»), я до автоматизма все это делал. Ну, конечно же, не было в планах так долго его залеживать, но, в принципе, он такой бьющий, поэтому решил не рисковать.

Он падал и начинал вцепляться в меня, навязывать борьбу, ну и я, в принципе, не старался добивать его, а решил просто переводить его в партер. Я хотел провести полный бой, так как давно у меня не было таких длинных боев, поэтому мне хотелось провести в доминирующей манере провести все три раунда.

Возможно, если бы я хотел, я бы завершил бой в первом раунде, когда я по нему попал. Но у меня не было цели закончить поединок досрочно», — сказал Василевский в беседе с журналистами сразу после победы.

Бой Василевского против Андраде стал главным событием турнира RCC 6, который прошел 3 мая в Екатеринбурге.