Вячаслав Дацик заявил о желании провести реванш с Жеромом Ле Баннером

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что желает провести повторный поединок с ветераном К-1 французом Жеромом Ле Баннером.

«Хотелось бы, конечно, вновь сразиться с [Жеромом] Ле Баннером. Думаю, что получился бы офигенный бой, если бы с ним договорились, чтобы он повторно вышел, — заявил Дацик в интервью Святославу Коваленко. — Я тогда чуть не помер. Считай, две недели с температурой лежал перед боем. Заранее договорились, поэтому какой смысл соскакивать с такого боя? Температура? Ну и пофиг на нее, надо выходить и биться. Молодым бился с температурой 38-39 — и вообще по барабану. По три боя проводил, здоровье не качало».

В декабре 2019 год Рыжий Тарзан нокаутом уступил Ле Баннеру. В своем последнем бою, который состоялся 24-го сентября в Москве, Дацик с победы дебютировал в Top Dog, выиграв нокаутом у Кофи Кинга.

«У меня в последнем бою с Кингом тоже температура была 37 градусов. Погода — фигня. Бегаешь большие дистанции и выходишь мокрым. Где-то меня чуть-чуть перед боем просифонило», — отметил Дацик.