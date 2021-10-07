Бразильский боец Патрисио Фрейре отказался от титула Bellator в легком весе.

«С сегодняшнего дня я больше не чемпион Bellator в легком весе. Честь и семья на первом месте. Когда я впервые выиграл этот пояс, это было просто местью. Это все еще было честью, но с поражением в полулегком весе начинаю заново. Пора двигаться дальше, а Патрику Ферйре сделать свой шаг вперед. Я сосредоточен только на Макги и только на нем.

5 ноября мой брат будет бороться за титул чемпиона в легком весе против Питера Куелли в Ирландии, и мы принесем титул в Бразилию!" - написал Фрейре в Instagram.