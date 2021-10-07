Александр Емельяненко рассказал про самую жесткую драку: «9 человек в больницу попали»
12:25
Боец ММА Александр Емельяненко в шоу «Что было дальше?» рассказал о своей самой жесткой уличной драке.
«Девять человек в больницу попали. С культуристами в баре зацепились. Такие дерзкие они были чуть-чуть. Пришлось бить. Их было человек 20», — сказал Емельяненко.
На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Последний поединок спортсмен провел против блогера Артема Тарасова по правилам бокса и победил судейским решением.
Дополнительная информация:
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю