Александр Емельяненко рассказал про самую жесткую драку: «9 человек в больницу попали»

Боец ММА Александр Емельяненко в шоу «Что было дальше?» рассказал о своей самой жесткой уличной драке.

«Девять человек в больницу попали. С культуристами в баре зацепились. Такие дерзкие они были чуть-чуть. Пришлось бить. Их было человек 20», — сказал Емельяненко.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Последний поединок спортсмен провел против блогера Артема Тарасова по правилам бокса и победил судейским решением.