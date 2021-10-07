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Александр Емельяненко рассказал про самую жесткую драку: «9 человек в больницу попали»

12:25
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец ММА Александр Емельяненко в шоу «Что было дальше?» рассказал о своей самой жесткой уличной драке.

«Девять человек в больницу попали. С культуристами в баре зацепились. Такие дерзкие они были чуть-чуть. Пришлось бить. Их было человек 20», — сказал Емельяненко.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. Последний поединок спортсмен провел против блогера Артема Тарасова по правилам бокса и победил судейским решением.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=ZudsBqbtws8

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Илья Андреев все материалы автора

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