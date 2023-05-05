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Гаджиев ответил Емельяненко: «Я не оскорбился. Понимаю, в каком состоянии находится его мозг»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова Александра Емельяненко.

Ранее в интервью «СЭ» легендарный тяжеловес обрушился с критикой на Гаджиева после того, как тот назвал блогера Евгения Ершова фаворитом в предстоящем поединке с Емельяненко.

«Я не оскорбился, — сказал Гаджиев «СЭ». — [Александр] качает. Дал пищу для заголовка. Он говорит, что у меня никто не выступал, хотя Саня сам у меня выступал. Он забыл себя перечислить в число людей, выступавших в лиге Fight Nights».

«Если формально начать подходить к тому, что он говорит, то он кругом неправ, — продолжил функционер. — Он там говорит, что я спортом не занимался, а я им всю жизнь занимался. Говорит, что я развалил [Fight Nights]... Для начала, я его создал, если и говорить об этом. Это если формально говорить об его словах, но с другой стороны — зачем серьезно относиться к его словам? Я на это смотрю, как на анекдот».

«Он не анализирует то, о чем он говорит. Говорит все, что приходит на ум. В этом и есть свой прикол. Если бы он даже напрямую оскорблял, как человека, я бы даже тут задумался: стоит ли на это обращать внимание? Понимаю, в каком состоянии он находится и в каком состоянии находится его мозг. Саня говорит первое, что придет в голову, не отдавая себе отчет, не анализируя. Получается довольно весело. Он и сейчас веселее, чем многие персонажи, которые хорошо дерутся и вообще не пьют», — сказал Гаджиев.

Емельяненко и Ершов подерутся по правилам ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве.

В декабре Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
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