Петр Ян о Стерлинге: «Готовлюсь размазать его и закрыть все вопросы»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Он просто сейчас пытается подойти [к бою], тренироваться... Я тоже тренируюсь. Я его не недооцениваю. Я пашу, как всегда — как в последний раз, — сказал Ян в интервью «СЭ». — Для меня нет конкретной задачи — Стерлинг. Для меня есть конечная цель, ступень — объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы».

«Сейчас у меня просто хладнокровие — как перед вторым боем с Магомедом Магомедовым (в марте 2016 года Ян проиграл Магомедову раздельным решением судей, вердикт судей вызвал много критики; реванш состоялся в апреле 2017-го — Ян победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Тогда было много сумбура, разговоров. Нужно просто хладнокровно выйти и сделать свою работу», — заключил он.

Ян и Стерлинг сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 в США.

В их первом поединке, который прошел в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.