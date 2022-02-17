Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:18

Петр Ян о Стерлинге: «Готовлюсь размазать его и закрыть все вопросы»

Петр Ян высказался о предстоящем реванше со Стрелингом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Он просто сейчас пытается подойти [к бою], тренироваться... Я тоже тренируюсь. Я его не недооцениваю. Я пашу, как всегда — как в последний раз, — сказал Ян в интервью «СЭ». — Для меня нет конкретной задачи — Стерлинг. Для меня есть конечная цель, ступень — объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы».

«Сейчас у меня просто хладнокровие — как перед вторым боем с Магомедом Магомедовым (в марте 2016 года Ян проиграл Магомедову раздельным решением судей, вердикт судей вызвал много критики; реванш состоялся в апреле 2017-го — Ян победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Тогда было много сумбура, разговоров. Нужно просто хладнокровно выйти и сделать свою работу», — заключил он.

Ян и Стерлинг сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 в США.

В их первом поединке, который прошел в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде.

Петр Ян. «Готовлюсь размазать Стерлинга — нокаутировать и закрыть все вопросы». Петр Ян — о подбородке Алджо, Чимаеве, йоге и сказках

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
ММА
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Путь хоккейной сборной России к «золоту» Пекина-2022 лежит через Швецию. Что нужно знать о наших соперниках по полуфиналу
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В бойца MMA Дюсембаева выстрелили шесть раз возле фитнес-клуба

Петр Ян рассказал о спарринге с Адесаньей и назвал Чимаева пахарем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...