Петр Ян рассказал о спарринге с Адесаньей и назвал Чимаева пахарем

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал о спарринге с действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Да, это было в 2014-м, в «Тайгере», — сказал Ян «СЭ». — Они приезжали сюда неоднократно. Какое впечатление... Я видел, что он техничный ударник. Тогда он был больше сконцентрирован на своей ударной технике, только перешел в ММА. Очень техничный, очень высококлассный боец».

Также Ян поделился впечатлениями от Хамзата Чимаева, который провел тренировочный лагерь в Таиланде в январе-феврале 2022 года.

«Я удивился его самоотдачей на тренировках. Когда к человеку большое внимание, он перестает максимально отдаваться, ловит какую-то волну непонятную. А Хамзат — видно, что он пахарь. Пашет утром, днем и вечером. Думаю, результат не за горами — если он будет так же пахать».

Следующий поединок с участием Петра Яна состоится в ночь на 10 апреля в США на турнире UFC 273. Соперник — чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, которому Ян проиграл из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову в марте 2021 года.