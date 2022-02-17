Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:23

В бойца MMA Дюсембаева выстрелили шесть раз возле фитнес-клуба

Анна Горшкова
Корреспондент

В бойца MMA Багдата Дюсембаева, прозвище Казах, неизвестный произвел не менее шести выстрелов возле фитнес-клуба в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Дюсембаев приехал в спортивный клуб приобрести абонемент. Охрана устроила конфликт из-за его припаркованного автомобиля. Один из секьюрити достал оружие и открыл стрельбу. Собеседник РЕН ТВ заявил, что охранник произвел не менее шести выстрелов в сторону Дюсембаева. В итоге спортсмен получил ранение в грудь. Его доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Его базовый вид спорта — вольная борьба. На счету Казаха семь поединков, в которых две победы, четыре поражения и одна ничья. Дюсембаев выступал в турнирах TOPDOG.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/940453-v-poluchivshego-ranenie-u-sportkluba-boitsa-mma-vystrelili-shest-raz
1
0
Читайте также
Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином
Путь хоккейной сборной России к «золоту» Пекина-2022 лежит через Швецию. Что нужно знать о наших соперниках по полуфиналу
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой между Максом Топором и его тренером пройдет в облегченных перчатках для смешанных единоборств
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости