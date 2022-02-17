В бойца MMA Дюсембаева выстрелили шесть раз возле фитнес-клуба

В бойца MMA Багдата Дюсембаева, прозвище Казах, неизвестный произвел не менее шести выстрелов возле фитнес-клуба в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Дюсембаев приехал в спортивный клуб приобрести абонемент. Охрана устроила конфликт из-за его припаркованного автомобиля. Один из секьюрити достал оружие и открыл стрельбу. Собеседник РЕН ТВ заявил, что охранник произвел не менее шести выстрелов в сторону Дюсембаева. В итоге спортсмен получил ранение в грудь. Его доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. Его базовый вид спорта — вольная борьба. На счету Казаха семь поединков, в которых две победы, четыре поражения и одна ничья. Дюсембаев выступал в турнирах TOPDOG.