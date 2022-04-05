Петр Ян: «В прошлый раз Стерлинг плакал. В этот раз он будет спать»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) уверен, что он победит действующего чемпиона организации в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (20-3), отправив американца в нокаут.

«Я убью Стерлинга в эту субботу, — сказал Ян в интервью The MMA Hour. — Это будет еще лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз он плакал. В этот раз он не будет плакать — он будет спать».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 7 марта 2021 года на турнире UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.