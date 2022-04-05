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Сегодня, 11:06

Елена Беркова вызвала Гаджи Автомата на поединок по грэпплингу

Давид Хачатрян
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Актриса Елена Беркова не перестает записывать видеообращения известным российским бойцам. На этот раз актриса бросила вызов известному бойцу на голых кулаках Гаджи «Автомату» Наврузову.

«Я обращаюсь к грозному Королю нокаутов Гаджи Автомату Наврузову, — сказала Беркова на видео, опубликованном в ее соцсетях. — Гаджи, ты известен своим бескомпромиссным характером и бесстрашием в ринге. У меня есть к тебе предложение! Я слышала, что скоро у тебя намечается бой. Предлагаю тебе в рамках этого же события выйти против меня по грэпплингу!

Я думаю, что с учетом твоего бэкграунда в борьбе, я выиграю эту схватку! Никто не хочет выходить против меня, поэтому уверена, что ты именно тот человек, который согласится, и мы сможем показать отличный огненный поединок! Ну что, СТХА, газуем?»

Ранее Беркова бросила вызов Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову. Емельяненко от боя отказался, а Исмаилов предложение проигнорировал.

Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship». Актриса победила Иришку «Чики Пики» удушающим приемом. Видео с боем было опубликовано в январе на YouTube-канале проекта.

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