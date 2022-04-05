Елена Беркова вызвала Гаджи Автомата на поединок по грэпплингу

Актриса Елена Беркова не перестает записывать видеообращения известным российским бойцам. На этот раз актриса бросила вызов известному бойцу на голых кулаках Гаджи «Автомату» Наврузову.

«Я обращаюсь к грозному Королю нокаутов Гаджи Автомату Наврузову, — сказала Беркова на видео, опубликованном в ее соцсетях. — Гаджи, ты известен своим бескомпромиссным характером и бесстрашием в ринге. У меня есть к тебе предложение! Я слышала, что скоро у тебя намечается бой. Предлагаю тебе в рамках этого же события выйти против меня по грэпплингу!

Я думаю, что с учетом твоего бэкграунда в борьбе, я выиграю эту схватку! Никто не хочет выходить против меня, поэтому уверена, что ты именно тот человек, который согласится, и мы сможем показать отличный огненный поединок! Ну что, СТХА, газуем?»

Ранее Беркова бросила вызов Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову. Емельяненко от боя отказался, а Исмаилов предложение проигнорировал.

Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship». Актриса победила Иришку «Чики Пики» удушающим приемом. Видео с боем было опубликовано в январе на YouTube-канале проекта.