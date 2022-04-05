Сехудо отказался быть секундантом Петра Яна на UFC 273

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) ответил временному чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну (16-2), который заявил, что Сехудо может быть в его углу, но только при условии, если он будет просто подавать воду и не лезть со своими «тупыми» советами.

«Извини, приятель, я никакой-то там водонос. Твои колени и стероиды О'Мэлли... слишком много противоправной деятельности с вашей стороны. Я не хочу в это ввязываться», — написал Сехудо в Twitter.

Ранее в интервью The MMA Hour Ян сказал: «Кто будет в углу? Здесь есть пара ребят, кто захотел помогать. Сехудо и Шон О'Мэлли готовы. Надеюсь, в субботу они будут в углу. Главное, чтобы они молчали. Пусть один подает воду, а другой лед. Не нужно давать мне тупые советы. Длинный будет и короткий, все будет четко».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.