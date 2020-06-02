Волкановски бросил вызов Макгрегору

Обладатель чемпионского титула UFC в полулегком весе Алекс Волкановски хочет провести бой с Конором Макгрегором. Ради этого австралиец готов набрать вес.

— Кто бы не принял этот бой? Вы были бы абсолютным дураком, если бы не приняли бой с Макгрегором, — цитирует The Sun Волкановски. - Его имя всегда будет упоминаться в рейтингах величаийших бойцов полулегкого веса. Для меня это больше, чем просто бои за деньги. Это больше о том, чтобы лишить его имя звания величайшего в полулегком весе за все время, это будет много значить для меня. Если бы мне пришлось подняться, чтобы доказать, что он не величайший в полулегком весе, я бы так и сделал.

?31-летний Волкановский одержал за карьеру 21 победу (11 нокаутом) и потерпел только 1 поражение.

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