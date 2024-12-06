Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 20:27

Виктор Немков: «У Вадима не будет легкой прогулки в бою с Делией»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион «Нашего Дела» в тяжелом весе Виктор Немков считает, что его брату Вадиму Немкову достался легкий соперник в лице Анте Делии.

«Нельзя недооценивать соперников в тяжелом весе. Анте Делия опытный боец. Я его помню очень давно. Он никогда не давал заднюю. С такими очень тяжело драться, неудобно. Хоть он и проигрывает, но все равно идет вперед и пытается что-то сделать. Поэтому ни какой легкой прогулки речи не идет. Бой может продлится три раунда. Меня не удивит, если Делию не получится победить досрочно», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Вадима Немкова против Анте Делии состоится 25 января на турнире Road To Dubai: Champions Series.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анте Делия
Вадим Немков
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гулян: «Арышев находился в критическом состоянии после первого взвешивания»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости