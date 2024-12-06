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Сегодня, 17:29

Гулян: «Арышев находился в критическом состоянии после первого взвешивания»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал о подробностях недомогания чемпиона лиги в среднем весе Дмитрия Арышева, из-за которого боец снялся с боя против Даурена Ермекова.

«Самое интересное, что мы ожидали сложностей со стороны Даурена, но он пришел в начале взвешивания и уложился в лимит. Также на взвешивание пришел и Дмитрий Арышев. Ему не так много оставалось гонять. По примеру прошлого турнира, мы знали насколько Дмитрий целеустремленно укладывается в вес, несмотря на наличие небольшого запаса. Ничего не предвещало беды.

Но поступил звонок от команды Арышева, что боец находится в критическом состоянии и уже вызвана бригада скорой помощи. Я поднялся в его комнату и ознакомился с состоянием Дмитрия и выводами врачей. Было принято решение о снятии Арышева с поединка», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Арышева и Ермекова состоялся летом этого года и завершился досрочной победой Дмитрия во втором раунде. Однако Даурен перед этим сигнализировал о том, что ему нанесли удар пальцем в глаз, нарушив правила. Именно поэтому он ушел в глухую защиту, ставшую сигналом к остановке встречи.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дмитрий Арышев
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