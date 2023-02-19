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Сегодня, 12:59

Вице-президент UFC: «Австралийская комиссия единоборств сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил правила»

Вице-президент UFC Новицки заявил, что у Австралийской комиссии единоборств нет доказательств против Махачева
Руслан Минаев
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Ислам Махачев (справа) и Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

Вице-президент UFC Джефф Новицки сделал заявление по поводу ситуации вокруг чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.

Ранее австралиец Волкановски и новозеландец Дэн Хукер обвиняли россиянина в использовании запрещенных способов восстановления.

«Я думаю, Австралийская комиссия единоборств (АКЕ) сделала четкое заявление, что у них нет доказательств, что Махачев нарушил какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде.

У АКЕ есть четкое правило, которое полностью запрещает капельницы для дегидратации организма.

Так что не имел бы значения объем капельницы, не имело бы значение наличие медицинского назначения — это все равно запрещено», — цитирует Новицки Sportskeeda.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона.

Источник: https://www.sportskeeda.com/mma/news-top-ufc-official-makes-shocking-revelation-islam-makhachev-iv-controversy
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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