Регбист назвал самую жестокую драку в истории TOP DOG

Глава кулачной лиги TOP DOG Данил «Регбист» Алеев заявил, что поединок Аянчи «Шамана» Байыр-Оола и Николая «Ебошера» Терехова на прошедшем турнире TOP DOG 19 — «самая лютая и жесткая драка», которую ему доводилось видеть вживую.

«На данный момент, это самая лютая и жесткая драка, которую мне доводилось видеть вживую, — написал Регбист в соцсетях. — Уверен, каждому человеку стоит посмотреть и увидеть, насколько безграничны человеческие возможности при такой колоссальной силе духа, которую продемонстрировали Байыр-Оол и Терехов.

В день боя, друг «Шамана», у которого он остается в Москве на время, умер, пока он ходил в магазин. Просидев весь день в полиции, он вышел и устроил вместе с Колей бойню, уверенно претендующую на звание «Бой года».

Сломав челюсть в первом раунде, а к концу поединка почти все лицевые кости, он продолжал идти к цели фактически вслепую. Прошу поддержать парней, они заплатили высокую цену за ваше признание».

Терехов победил Байыр-Оола остановкой врача в третьем раунде. Турнир состоялся 17 февраля в Vegas City Hall в Москве.